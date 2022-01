Nuove regole per le quarantene per contagio da Coronavirus

Sono scattate le nuove regole sulle quarantene, disciplinate da una circolare diffusa dal ministero della Salute, che ribadisce in questa fase l’equiparazione dei test rapidi a quelli molecolari.

Secondo le nuove regole, i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei quattro mesi precedenti oppure siano guariti dal Covid nei quattro mesi precedenti, non devono più fare la quarantena se entrano in contatto con una persona positiva: per loro è solo prevista autosorveglianza di cinque giorni Si avrà però l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per almeno dieci giorni.

Chi è vaccinato da oltre quattro mesi, se asintomatico, in questi casi dovrà fare una quarantena di cinque giorni, mentre non cambia nulla per i non vaccinati: la quarantena resta di 10 giorni. Per quanto riguarda invece i contagiati, i sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare o antigenico negativo effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Anche per gli asintomatici vale l’isolamento di almeno 10 giorni dal test positivo, al termine del quale vi sia un test negativo. Però, se i contagiati hanno già ricevuto la dose booster, o hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che al termine di tale periodo risulti eseguito un test negativo.

Non sono ancora chiuse le trattative tra il Commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, e i rappresentanti della categoria dei farmacisti per la sigla del protocollo per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2 fino al 31 marzo 2022. L’obiettivo del Governo è di monitorare l’andamento dei prezzi, che potrebbero aggirarsi tra i 50 centesimi e un euro.