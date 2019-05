Partono lavori nuova viabilità accesso aeroporto Peretola

🔈Firenze, al via i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo di Peretola, per l’esattezza della parte relativa al nuovo accesso all’aeroporto da viale Luder, con l’eliminazione dell’impianto semaforico all’inizio dell’A11.

Stamani il sindaco e l’assessore alla mobilità hanno illustrato l’intervento che prevede la realizzazione del nuovo svincolo di accesso all’aeroporto di Peretola.

Grazie a questa opera sarà eliminata l’interferenza tra il flusso dei veicoli in arrivo da viale Luder e diretti in autostrada e quello dei mezzi in uscita dall’aeroporto, creata dal semaforo che oggi crea code e rallentamenti, con benefici a livello di circolazione e di inquinamento.

In concreto vista la presenza della tramvia e le interferenze tra questa, già costruita, e l’intervento nell’area dello svincolo, il progetto del nuovo ramo di accesso all’aeroporto è stato modificato rispetto alla previsione iniziale.

Inoltre, grazie allo stralcio rispetto all’opera complessiva di competenza di Autostrade per l’Italia, è stato possibile realizzare l’intervento subito e direttamente dall’Amministrazione comunale con i fondi di Autostrade per l’Italia (pari a 1.362.299 euro).

Lo stralcio progettuale comprende quindi tutto quanto necessario alla costruzione e alla completa funzionalità del nuovo collegamento tra viale Luder e l’aeroporto.

In particolare, circa 270 metri di viabilità con relativo sistema di smaltimento delle acque piovane e le opere complementari come la segnaletica e le barriere di sicurezza.

I lavori, che dureranno oltre 9 mesi, sono iniziati stamani con la bonifica bellica e poi si passerà alla realizzazione dell’opera.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni del Sindaco di Firenze, Dario Nardella: