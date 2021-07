‘Notte Europea dei Musei’, successo agli Uffizi di Firenze

Firenze, per la ‘Notte Europea dei Musei’ di sabato 2 luglio, è stato un grande successo, per l’apertura speciale serale delle Gallerie degli Uffizi.

Nell’occasione della ‘Notte Europea dei Musei’ infatti, ben 1562 persone non si sono lasciate sfuggire l’opportunità di ammirare i capolavori custoditi agli Uffizi, e magari concedersi un aperitivo panoramico sulla terrazza della Loggia dei Lanzi, affacciata sopra piazza della Signoria.

La ‘Notte Europea dei Musei’, è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso nella fascia oraria serale dalle 19 alle 22 al costo simbolico di solo un euro, per gli Uffizi questo evento, ha segnato il ritorno ad aprirsi di sera dopo due anni che non era stato possibile, l’ultima volta era infatti accaduto nel 2019.

“È un dato che non può che farci piacere – ha commentato il direttore della Galleria Eike Schmidt – ma soprattutto un segno tangibile del desiderio fortissimo delle persone di tornare a godere della bellezza e dei piaceri della vita dopo lo stop forzato di un anno e mezzo imposto dalla pandemia”.

“È stata una ottima occasione per godere dei capolavori del museo in una luce diversa, più intima, quella del tramonto e della sera – ha commentato il direttore Eike Schmidt – ed anche, perché no, per un brindisi alla ripartenza sulla bellissima terrazza degli Uffizi”.