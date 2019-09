“Noi liberali Pd che ci sentiamo apolidi dopo strappo Renzi…” 00:00 / 00:03:47 1X

Intervista con Mauro Grassi, ex direttore Irpet Firenze, ed ex dirigente a palazzo Chigi per la missione Italia Sicura: “sono un renziano ma non condivido la scelta di Matteo nè per i tempi, né, soprattutto, per il metodo”.

C’è il rischio che tra un partito che nasce ed uno che resta (Italia Viva e Pd) una parte dei Democratici si perda, e, paradossalmente, proprio nel moltiplicarsi dei contenitori non trovi più un proprio spazio.

E’ il dibattito in corso tra i liberal-democratici del Pd che temono una svolta ìa sinistra’ del partito di Zingaretti ma non condividono nemmeno la scelta di Matteo Renzi per come p maturata.

“Renzi ha una concezione ottocentesca quella dell’uomo solo al comando, che non è più adeguata ai tempi” dice Mauro Grassi, lo abbiamo intervistato