Nogarin: “Inceneritore Livorno sarà spento da fine 2021”

“L’inceneritore di Livorno cesserà la propria attività al termine del concordato di Aamps, a fine 2021”. Lo annuncia su Fb il sindaco di Livorno Filippo Nogarin (M5s).

“L’assemblea dei sindaci di Ato – scrive Nogarin – ha adottato il nuovo Piano straordinario dei rifiuti urbani. Dentro c’è scritto nero su bianco che l’inceneritore di Livorno cesserà la propria attività al termine concordato, ovvero a fine 2021”. “Sono cinque anni – aggiunge Nogarin – che lavoriamo per questo obiettivo e finalmente lo abbiamo raggiunto. Da questo momento in poi, la gestione dei rifiuti sulla costa dovrà essere riorganizzata tenendo conto del fatto che tra poco Livorno non brucerà più la spazzatura di mezza toscana. Noi abbiamo già dato.”

“Ora basta. Direi che questo è un bel modo di cominciare la giornata”, ha concluso il primo cittadino di Livorno.