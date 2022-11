Next Generation Fest: migliaia attesi al Teatro del Maggio

By

Tutto pronto al Teatro del Maggio di Firenze per accogliere migliaia di giovani in arrivo nella giornata di sabato 5 novembre per assistere a Next Generation Fest, il primo Festival dedicato alla Generazione Z organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì.

Temi chiave dell’evento: Europa, Innovazione, Digitale, Sostenibilità, Creatività, Inclusione e Cittadinanza.

Novità delle ultime ore del Next Generation Fest è la conferma che tra gli ospiti in presenza ci sarà la giornalista Cecilia Sala.

Altra importante novità in programma è la consegna di alcuni riconoscimenti a diversi ospiti. I riconoscimenti andranno, tra gli altri, a: Brunello Cucinelli, Stefano Massini, Teresa Fornaro, Davide Dattoli, Eugenio in Via di Gioia. La consegna avverrà al termine dei loro interventi.

La premiazione proseguirà nel pomeriggio con: Ambra Sabatini, Matteo Romano, Tommy Cassi e Paolo Bonolis. Infine, in serata, altri due premi verranno consegnati rispettivamente a Luis Sal e ad Ariete. Uno dei riconoscimenti andrà ad un personaggio misterioso che verrà svelato sul momento.

La giornata del Next Generation Fest vedrà alternarsi sul palco decine di talent tra youtuber, creator, musicisti, sportivi, imprenditori, startupper. A condurre ci saranno la giornalista Veronica Maffei, il conduttore Nicolò De Devitiis e il duo di attori comici I Sansoni.

Per la Regione Toscana, oltre al presidente Giani, intervengono il Capo di Gabinetto Cristina Manetti e il Portavoce Bernard Dika.

Next Generation Fest è interamente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) e promosso dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e il Teatro del Maggio.

Inserito nel calendario dell’Anno Europeo dei Giovani, l’evento è promosso dalla Commissione Europea con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo e la voglia di innovazione di coloro che sono nati all’inizio del millennio.

Maggiori informazioni sull’evento

L’appuntamento è sabato 5 novembre dalle 10 alle 23 presso il teatro Teatro del Maggio (piazza Vittorio Gui 1, Firenze). Oltre al Main stage sarà anche allestita un’area stand dove enti regionali, nazionali ed europei daranno informazioni ai giovani sulle opportunità promosse, tra cui quelle del programma Next Generation EU e del Progetto Giovanisì. Media Partner Ngf: Qn-La Nazione e Luce!, intoscana.it, Ansa, Il Tirreno, Dire Giovani, Rai Cultura. NGF ha inoltre ottenuto il patrocinio di Rai Toscana. Partner NGF: Search On, Wmf (We make future) e Treedom.

Tra i partner ci sarà anche Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom che assicurerà un presidio sanitario per l’intera durata dell’evento grazie ai suoi volontari provenienti dal Gruppo Firenze e da tutta la Toscana. Da sempre vicino ai giovani, presente in occasioni di emergenza o durante maxi-eventi, il Cisom opera in contesti di protezione civile avvalendosi di volontari altamente qualificati, spinti dalla volontà di essere presenti dove più è necessario.