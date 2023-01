Neve sugli Appennini, le cime imbiancate viste dal satellite europeo Sentinel-3 di Copernicus

By

Una spessa coltre bianca ricopre le cime dell’Appennino centro-meridionale dopo le intense nevicate dei giorni scorsi: l’ha immortalata uno dei due satelliti Sentinel-3 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Commissione europea e Agenzia spaziale europea (Esa).

Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, che guarda al nostro pianeta e al suo ambiente a beneficio di tutti i cittadini europei. Offre servizi di informazione che attingono dall’osservazione della Terra satellitare e dai dati in situ.

L’immagine, ripresa il 24 gennaio, mostra l’aspetto più spettacolare delle precipitazioni che questa settimana, dopo un avvio insolitamente caldo e asciutto della stagione invernale, hanno creato disagi soprattutto nelle regioni del centro-sud dell’Italia. Diversi i Comuni dell’entroterra che sono stati pesantemente colpiti, con scuole chiuse, blackout e strade bloccate.

La Commissione Europea gestisce il Programma. È attuato in partenariato con gli Stati membri, l’Agenzia spaziale europea (ESA), l’Organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), le agenzie dell’UE e Mercator Océan.

Grandi quantità di dati globali provenienti da satelliti e sistemi di misurazione terrestri, aerei e marittimi forniscono informazioni per aiutare i fornitori di servizi, le autorità pubbliche e altre organizzazioni internazionali a migliorare la qualità della vita dei cittadini europei e non solo. I servizi informativi forniti sono gratuiti e liberamente accessibili agli utenti.