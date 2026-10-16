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Ven 16 Ott 2026
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ToscanaCronacaNeonato morto a Cecina, disposta l'autopsia
CronacaGiudiziaria

Neonato morto a Cecina, disposta l’autopsia

By Redazione

Sarà effettuata l’autopsia sul corpo del neonato deceduto dopo che sarebbe arrivato in ospedale a Cecina (Livorno) portato dalla madre in un sacchetto, la quale avrebbe raccontato ai medici di non essersi accorta della gravidanza. La conferma arriva dalla procura di Livorno dopo che la notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Tirreno.
Ovviamente, come spiegano dalla stessa procura, sono in corso diversi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

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