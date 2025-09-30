Nave israeliana lascia Livorno senza scaricare, Cgil ‘vittoria’

La nave battente bandiera israeliana Zim Virginia ha lasciato il porto di Livorno senza scaricare o imbarcare alcuna merce, “un risultato importante non solo per la comunità portuale ma per tutta la città. La comunità portuale labronica rigetta con forza la strategia genocida del governo Netanyahu”. Così il segretario generale Cgil Livorno Gianfranco Francese.

“Due giorni fa la Filt Cgil aveva ufficialmente comunicato l’interruzione delle clausole di raffreddamento e l’indizione dello sciopero per tutte quelle operazioni portuali riferibili a questo tipo di traffici – ricorda in una nota -. Davanti al Terminal Darsena Toscana è stato poi messo in atto un partecipato presidio di protesta permanente, in attesa dell’arrivo della nave. Stamani la Zim Virginia è attraccata ma i lavoratori portuali hanno fatto subito capire che avrebbero incrociato le braccia e non avrebbero né imbarcato né sbarcato alcunché”.

“Ribadiamo che quanto sta avvenendo a Gaza non è una guerra – prosegue Francese – ma un vero e proprio genocidio perpetrato dal governo nazifascista di Netanyahu. La Cgil continuerà a battersi per l’autodeterminazione del popolo palestinese e a sostenere la Global Sumud Flotilla, la più grande operazione umanitaria non governativa che si sia mai vista negli ultimi anni. Se la flottiglia viene attaccata, siamo pronti a dichiarare immediatamente lo sciopero generale”.