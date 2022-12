Natale, Unicoop Firenze lancia campagna donazione sangue

Toscana, Unicoop Firenze lancia la campagna di Natale dedicata alla promozione della donazione del sangue.

Fino al 18 dicembre in oltre 60 punti vendita di Unicoop (Coop.fi) saranno allestite postazioni dedicate, organizzate in collaborazione con le sezioni soci, dove sarà possibile avviare l’iter per diventare donatore, prenotare la donazione in un Centro trasfusionale e dove i volontari di Anpas, Avis, Cri e Fratres saranno a disposizione per rispondere a dubbi, domande e dare informazioni su come e quando donare.

“Con questa campagna – ha dichiarato Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze – accogliamo l’invito della Regione Toscana a promuovere la donazione di sangue come gesto di generosità disinteressata e dono alla comunità”.

“Nel periodo di Natale -conclude il responsabile delle relazioni esterne Caludio Vanni-, in cui l’attenzione è spostata sugli acquisti e sui regali, noi invitiamo tutti a fare un dono che non ha prezzo, perché donare sangue e plasma può salvare una vita, e consente alla medicina di portare avanti le terapie per tante patologie complesse”.

Nella Regione Toscana attualmente i donatori sono 114mila, per un totale di 204mila donazioni l’anno, ma la tendenza degli ultimi anni è quella di una progressiva decrescita del numero dei donatori, a causa dell’invecchiamento della popolazione.