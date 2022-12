Firenze: ‘Green team’ per il primo Piano del verde

By

Toscana, quattordici esperti per il primo Piano del verde del Comune di Firenze: è il ‘Green team’.

Il ‘Green team’, novità assoluta per il capoluogo toscano, è il gruppo che si occuperà di sviluppare il documento di pianificazione settoriale finalizzato ad affrontare gli aspetti di rinaturalizzazione della città in modo coordinato e innovativo, fissando i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche nell’arco della futura pianificazione urbanistica.

Il Piano del verde, che sarà ultimato entro il 2023, si occuperà poi della gestione del patrimonio verde di Firenze, della cura di quello esistente e insieme agli interventi previsti nell’ambito dei finanziamenti europei React definirà un nuovo standard per questo settore e ne testimonierà l’attenzione e la centralità.

Il gruppo di lavoro sarà coordinato da Alberto Giuntoli, docente universitario, associato all’Istituto di scienze del patrimonio culturale (Ispc) del Cnr, nonché membro del “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico” al Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica, da Ilaria Nasti direttrice dell’ambiente, e da Cecilia Cantini, dirigente del verde.

“Entro il 2023 Firenze avrà il suo primo Piano del verde, una novità assoluta per la città e una scelta fortemente voluta dall’amministrazione – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio -. Il verde passerà da oggetto a corredo delle strategie di sviluppo a elemento centrale e riconosciuto nel suo valore ecologico, sociale, sanitario e inclusivo, un elemento di trasformazione a tutto tondo della città e uno dei principali strumenti per rendere più vivibile e sostenibile Firenze”.

“Il gruppo di lavoro – ha spiegato – è formato da docenti universitari, ricercatori ed esperti con competenze interdisciplinari: sociologi, medici, ingegneri, architetti, paesaggisti, agronomi”.