Nasce a Firenze la Casa delle donne, presto la sede a Le Murate

Nasce a Firenze la Casa delle donne – Presentata ufficialmente dal palco del festival dell’Eredità delle donne, in corso alla Manifattura tabacchi.

Il progetto sarà guidato dall’associazione temporanea di scopo Domo, Donne in movimento per i diritti, costituita da Nosotras Onlus (capofila), Aps Le Curandaie, associazione Co-Co Spazio Costanza.

“Una idea nata nel dicembre del 2019 in occasione di un incontro tra realtà associative che si occupano di progettualità a sostegno delle donne, incontro promosso nell’ambito del Festival dei diritti del Comune di Firenze, e che oggi mette il primo mattone di un cammino ambizioso – dice Isabella Mancini, presidente di Nosotras Onlus -. La Casa delle donne a Firenze sarà un luogo di confronto, dibattito, creatività e comunità dove i diritti avranno residenza e l’uguaglianza e la solidarietà cittadinanza”.

Il progetto porta con sé quattro anni di costruzione insieme a quasi venti realtà associative del territorio, oggi raccolte quasi tutte sotto l’ombrello del Portale donna del Comune di Firenze, primo spazio di sperimentazione della relazione tra associazioni.

“Stiamo aspettando il momento della consegna delle chiavi dello spazio assegnatoci dall’amministrazione nel complesso delle Murate per annunciare la data dell’inaugurazione – ha proseguito Isabella Mancini -. Intanto il 13 dicembre ci vedremo con le realtà con cui abbiamo costruito questa impresa per iniziare a gettare le basi del percorso di co-proget-tazione con cui vogliamo costruire il regolamento interno del progetto e il piano delle attività per i prossimi cinque anni”. Il progetto, si spiega, “avrà bisogno del sostegno di tutta la comunità cittadina per potersi radicare e poi far crescere i propri rami: è possibile sostenere già da oggi questo percorso con un contributo dal sito web www.casadelledonnefirenze.it . Intanto c’è già il primo importante sostenitore: ringraziamo Gucci che donerà parte del ricavato delle vendite e dei pre-ordini delle slingback Gucci Signoria nella variante Rosso Ancora, così come il festival L’Eredità delle Donne per aver accolto il lancio della campagna raccolta fondi”.