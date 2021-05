194, Nardini: “Giù le mani dalla legge. Impegnarsi per una piena applicazione”

Nardini: “Ho letto con attenzione le dichiarazioni del Professor Benedetto Rocchi in riferimento ai costi della Legge 194, dichiarazioni in cui scredita una legge che garantisce una maternità consapevole e un diritto all’aborto in sicurezza definendola un pericolo per la salute pubblica.

Per questo, conclude il Professore , non andrebbe più finanziata con soldi pubblici.

In questo ennesimo attacco ai diritti di noi donne c’è un duplice pericolo: uno valoriale, che ha a che fare appunto con la nostra libera autodeterminazione costantemente sotto attacco, e uno pragmatico, cioè il riportarci a ciò che accadeva prima, quando le donne che volevano interrompere una gravidanza, oltre a essere colpite dallo stigma sociale, dovevano abortire clandestinamente con gravi pericoli per la loro salute”.

A dichiararlo è l’assessora regionale della Toscana alle pari opportunità Alessandra Nardini, che prosegue: “È interessante che quando si pensa a risparmiare si pensi sempre di farlo sulla pelle di noi donne e che, di solito, sia un uomo a insegnarci come. Lo dico forte e chiaro: giù le mani dalla 194 . Non solo è giusto che l’applicazione della Legge 194 sia finanziata con risorse pubbliche, ma è semmai fondamentale garantirne un’effettiva e omogenea attuazione, assicurando ovunque nelle strutture pubbliche questo diritto conquistato con dure battaglie.

La Toscana si è sempre spesa per questo e continuerà a farlo. Io stessa nella scorsa consiliatura facevo parte del Tavolo per la piena applicazione di questa legge e sono orgogliosa che si sia ricostituito. Come assessora alle pari opportunità ho da subito offerto al Tavolo la mia piena disponibilità al confronto e al lavoro comune. Questa è la storia della Toscana e questo è il suo futuro – conclude Nardini – una terra dove si investe sui diritti e dove le donne si tutelano, una terra dove le nostre conquiste di libertà e di autodeterminazione non vengono mai considerate orpelli costosi”.