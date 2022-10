Nardella, “Vorrei tornasse la ruota panoramica”

By

In vista delle vacanze natalizie il sindaco Dario Nardella torna a parlare della ruota panoramica che era stata temporaneamente installata lo scorso 4 dicembre all’interno del ‘Florence Ice Village’.

Il primo cittadino fiorentino questa mattina in un’intervista ha raccontato del suo desiderio di rivedere la ruota panoramica svettare nella città di Firenze, sottolineando come questa fosse piaciuta a tutti i cittadini e come fosse stata fortemente voluta dai residenti di quella zona perché la sua presenza aveva risposto ai problemi di sicurezza e di degrado del quartiere.

Nardella ha infatti puntualizzato come per combattere la sicurezza non siano importanti solo le forze dell’ordine ma è necessario anche ripopolare i luoghi pubblici e farli rivivere. L’augurio che il sindaco si auspica e che la soprintendenza sia disponibile a riportare la ruota panoramica.

Sul tema della sicurezza è poi tornato affrontando la situazione intorno al Parco delle Cascine. A seguito del piano a forte impatto voluto dalla giunta, nel weekend sono state controllate 140 persone. Il sindaco ha poi sottolineato l’importanza a suo avviso delle telecamere, che sebbene non siano una soluzione a sua detta sono un deterrente molto importante. In vista di ciò sono previste “40 telecamere in grado di controllare ogni metro quadro del parco delle Cascine”.