Nardella su vaccini: misure per limitare accessi a chi non lo farà

“La libertà individuale di non vaccinarsi – ha spiegato – non può gravare sull’interesse collettivo che è quello della salute pubblica, questo è un principio che non possiamo assolutamente trascurare”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a ‘Omnibus’ su La7 facendo riferimento ad un recente studio della fondazione Italia in salute che stabilisce “tra il 10 e il 15% il numero di italiani che pensa di non vaccinarsi”.