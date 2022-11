Nardella su Gkn: "Ci aspettiamo che l'azienda paghi ai lavoratori tutto ciò che è dovuto" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:29 Share Share Link Embed

Firenze, il sindaco Dario Nardella, ha partecipato ad un incontro con gli operai della ex Gkn di Campi Bisenzio, in protesta da ieri a Palazzo Vecchio. All’incontro hanno partecipati anche il presidente del Consiglio comunale Luca Milani e l’assessore al lavoro Benedetta Albanese.

In podcast le dichiarazioni del sindaco di Firenze dario Nardella.

È necessario un nuovo piano industriale perché finora le proposte avanzate dalla nuova proprietà sono insoddisfacenti e troppo generiche – ha detto Nardella all’uscita del incontro – Ci aspettiamo che l’azienda riveda le dichiarazioni che ha fatto in queste ultime ore, creando i presupposti per abbassare i toni del conflitto e riconosca al contrario di quanto apparso che ci sia un ruolo attivo delle istituzioni e delle associazioni di categoria, perché qui nessuno è stato lasciato solo, tantomeno Borgomeo e l’azienda che rappresenta”.

Nardella ha spiegato l’esito del confronto “pur consapevole di rappresentare solo uno dei soggetti istituzionali che sono coinvolti nella vertenza Gkn. Ci aspettiamo senza condizioni che l’azienda si renda disponibile ad accettare un confronto su un nuovo piano industriale che sarà certamente sollecitato dalla nostra amministrazione in riferimento a nuovi eventuali investitori che possono essere interessati alla riconversione dello stabilimento di Campi”.

“Ci aspettiamo che venga rispettato in tutti i suoi aspetti l’accordo quadro che è stato firmato dalle organizzazioni sindacali e dalla nuova proprietà e che l’azienda paghi ai lavoratori tutto ciò che è dovuto – ha detto poi il sindaco di Firenze – Ci aspettiamo che vengano messi in funzione tutti gli ammortizzatori sociali, contestualmente alla ripartenza di una procedura per la valutazione di un nuovo piano industriale. Su questo sia noi che l’azienda stessa dobbiamo insistere perché il governo si prenda i propri impegni per garantire gli ammortizzatori sociali”.

“Abbiamo chiesto ai lavoratori – ha aggiunto – la piena disponibilità a favorire la ripresa di un percorso di fronte all’ipotesi di un nuovo piano industriale con tutte le opportune azioni, inclusa quella di poter accedere allo stabilimento e verificare le potenzialità di un nuovo progetto per lo stabilimento stesso”. Nardella ha poi parlato della necessità di “un rispetto reciproco” e che “non ci devono essere accuse, dobbiamo abbassare i toni. Per quanto riguarda la presenza a Palazzo Vecchio il presidente Milani con il Consiglio comunale ha un canale diretto con i lavoratori per capire come si svilupperà la protesta che in questo momento si sta realizzando”.