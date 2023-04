Nardella risponde a Bonaventura: lo stadio Franchi sarà “più bello dello stadio di Poznan, con tutto il rispetto”

Firenze, il sindaco Nardella, ha affermato che il progetto di restyling dello stadio Artemio Franchi sarà “molto bello” ed avrà anche una grande funzionalità. I commenti del sindaco nascono in risposta al desiderio di Bonaventura di avere uno stadio bello quanto il polacco Poznan.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto delle dichiarazioni, a margine di una conferenza stampa, facendo riferimento al restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze. In particolare il sindaco ha risposto all’auspicio del calciatore della Fiorentina Giacomo Bonaventura che, dopo il successo della viola a Poznan in Europa League, si è augurato di poter avere a Firenze un impianto bello come quello polacco.

“Lo studio Arup che ha vinto il concorso internazionale per il nuovo stadio Franchi ha realizzato più di 50 stadi nel mondo, il progetto del nuovo stadio di Firenze è molto bello, anche più bello dello stadio di Poznan con tutto il rispetto perché ha una grande storia, la storia dell’architetto Nervi e avrà una grande funzionalità”.