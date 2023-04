Delibera della Giunta regionale assegna 11,7 milioni di euro per la manutenzione di ponti su strade toscane

Firenze, approvati alla Giunta della Regione, 11,7 milioni per la manutezione strutturale e di consolidamento dei ponti situati sulle strade della Toscana che attraversano diverse province.

Per il triennio del 2023-2025 è stata approvata una delibera con cui si assegna un totale di 11,7 milioni di euro alle provincia di Lucca, Pistoia, Arezzo e Siena. I fondi sono destinati alla manutenzione dei ponti situati sulle strade regionali, a dare il via è stata la Giunta Regionale su proposta dell’assessore alla Mobilità, infrastrutture e viabilità Stefano Baccelli. Quest’ultimo ha spiegato che “serviranno per interventi di manutenzione strutturale e di consolidamento dei ponti situati sulle strade regionali che attraversano le tre province. Ad Arezzo vanno 360 mila euro per la regionale 71. A Lucca 1.234 mila euro per vari interventi sulla regionale 445. Sulla Sr 66 in provincia di Pistoia si interverrà per 57.300 euro. Infine a Siena gli interventi riguardano la Sr2 per un totale di 10.049.311,45 euro”.

Con questa delibera sono stati assegnati alle province di Lucca, Pistoia, Arezzo e Siena risorse dette integrative rispetto a quelle già ricevute per interventi di manutenzione sui ponti delle strade regionali. Questi ponti sono prossimi alla cantierizzazione, ma necessitavano di risorse aggiuntive per poter avviare le gare di appalto. Per ciò che riguarda la provincia di Arezzo, l’intervento è localizzato sulla Sr 71 al chilometro 118+259 nel comune di Cortona, località Camucia. In provincia di Pistoia l’intervento sulla Sr 66 è situato al chilometro 23+400 nel comune di Quarrata. In provincia di Siena si tratta di due interventi sulla Sr 2, entrambi collocati nel comune di Poggibonsi: uno al chilometro 249+350 e l’altro al chilometro 247+500. A Lucca gli interventi saranno quattro e tutti sulla Sr 445. Uno è al chilometro 22+400 nei comuni di Castelnuovo Garfagnana, Pieve Fosciana e Fosciandora. Il secondo al chilometro 32+100 nel comune di Camporgiano. Il terzo al chilometro 0+100 nel comune di Bagni di Lucca. L’ultimo al chilometro 39+700 nel comune di Piazza al Serchio.