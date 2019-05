Nardella, rifiuti: porta a porta per 75% differenziata 

“Per arrivare a questo dobbiamo aumentare in modo considerevole la raccolta porta a porta, cassonetti interrati e superamento del meccanismo tradizionale della chiavetta, insieme alle nuove tecnologie, sono sicuro ci porteranno a questo obiettivo del 75%” ha dichiarato il sindaco.

Primi interessati alla raccolta porta a porta, ha spiegato Nardella, “saranno i quartieri più lontani dal centro, perché noi dobbiamo introdurre il porta a porta nelle zone confinanti con i comuni dove c’è già – e continua – si deve evitare un fenomeno che i cittadini purtroppo conoscono, cioè quello della migrazione dei rifiuti da una zona dove c’è il porta a porta a una zona dove ci sono i cassonetti”.

Quindi, ha affermato il sindaco, “cominceremo dalle aree periferiche per avvicinarci progressivamente al centro, mentre nel centro e nelle zone semicentrali consolideremo il meccanismo dei cassonetti interrati”. Il piano, ha concluso, “dovrà essere attuato in modo graduale, con progressività, perché non sono operazioni che si possono fare da un mese all’altro”.