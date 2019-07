Nardella: pronto a giocare ruolo nazionale nel PD

ll PD, Firenze, il ruolo nazionale, le prossime regionali in Toscana: ieri sera al Flower sul p.le Michelangelo Dario Nardella è stato ospite dei talk organizzati da Controradio.

“Zingaretti ha vinto il primo match del pd: quelle appena passate non erano elezioni facili, avevano molte incognite. Lui ha vinto, soprattutto alle amministrative. Ora però dobbiamo avere la forza per un rilancio vero -dice Nardella- la partita sono le elezioni regionali, prima in Umbria ed Emilia Romagna, ma anche il sogno di un partito che deve parlare con più chiarezza: dobbiamo farci capire, per costruire un’alternativa credibile e chiara a qeusto governo con tutte le forze democratiche del Paese”.

“Io mi rendo conto di un ruolo che inevitabilmente mi viene attribuito -ha aggiunto il sindaco- Sono con i piedi per terra perchè devo portare avanti il cambiamento di Firenze ma cercherò di combinare questo con un ruolo di primo piano nella costruzione di alternativa a questo governo”

