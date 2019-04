Nardella presenta lista civica ‘Avanti Firenze‘

“Una lista seria, fatta da persone che vengono dalla tradizione liberale, riformista, cattolica, moderata, che dimostra a tutta la città che il mondo liberale, riformista, dalle tradizioni democratiche sta con noi”. Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, presentando oggi la lista civica ‘Avanti Firenze’ a sostegno della sua ricandidatura.

“E’ un segnale molto forte – ha spiegato Nardella – che parla prima di tutto a quei fiorentini che non vogliono scontri tra poli estremi che vogliono una politica seria, corretta, non rissosa, non faziosa, cittadini che magari non votano un partito politico, ma scelgono un movimento civico che ispira questa lista”.

“Siamo l’unica coalizione che dice un sì chiaro, netto – ha sottolineato il primo cittadino -, senza esitazioni alla realizzazione delle infrastrutture che servono a battere il traffico, a migliorare la situazione ambientale, a combattere l’inquinamento, e siamo francamente pronti a questa sfida perché in questi anni abbiamo lavorato”.

“Abbiamo tante buone carte da giocare”, ha aggiunto Nardella, parlando delle sue sensazioni a un mese dal voto: “Qualcuno può anche sbagliare – ha osservato – nessuno pretende di essere un fenomeno, io per primo, però certamente abbiamo la tranquillità di persone che si sono date anima e corpo e vogliono continuare a farlo per la città.”

“Avanti Firenze dopo un percorso lungo quasi due anni può presentare alla cittadinanza una bella proposta elettorale, una lista di 36 candidati in Comune e una lista in tutti e 5 i quartieri”, ha spiegato il capolista Marco Semplici, il quale parla di “figure di altissimo livello che porteranno in questo dibattito un contributo importante su tre tematiche”, ovvero infrastrutture, sicurezza e ‘fiorentinità’.