Nardella: patto collaborazione fra compagnie elettriche e sindaci per città “verde”

Per il sindaco di Firenze serve un “patto per l’elettricità” 2020-40, fra amministrazioni locali e compagnie elettriche europee per la transizione energetica.

Nardella è vicepresidente di Eurocities ha lanciato una proposta intervenendo oggi al Power Summit 2019 di Eurelectric tenutosi nella sua città.

“Solo attraverso la collaborazione fra compagnie elettriche e sindaci – queste le parole del primo cittadino – si può ottenere un risultato decisivo, perché qualunque grande politica internazionale europea deve poi concretizzarsi nella vita delle città. Gli obiettivi del miglioramento, spiega Nardella, andranno “dalle infrastrutture al governo digitale dei servizi, dalle regole di gestione della mobilità al trasporto pubblico e alle nuove forme di trasporto privato”.

Secondo Nardella l’obiettivo della sinergia deve essere “mettere in campo un piano fortissimo e incisivo sulla transizione, perché se non vinciamo la sfida della transizione energetica – mette in guardia il sindaco – noi rischiamo di arrivare nel 2040 al punto di non ritorno, come hanno spiegato anche gli scienziati e come si legge nei rapporti più recenti, come ad esempio il rapporto sul clima dell’Onu”.