Nardella: “Orsetti sepolto a S.Miniato con partigiani”

“Sono felice che la famiglia Orsetti abbia accolto il nostro invito per la sepoltura di Lorenzo alle Porte Sante, dove riposano anche altri partigiani che si sono battuti per la libertà”. Lo ha scritto in un tweet il sindaco di Firenze Nardella.

“Abbiamo accettato la proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella per la sepoltura di Lorenzo al cimitero delle Porte Sante di San Miniato al Monte”, ha detto Alessandro Orsetti, il padre del 33enne fiorentino ucciso in combattimento dall’Isis in Siria mentre militava come volontario a fianco delle milizie curde.

Risale a due giorni fa il video pubblicato su facebook dall’ “Internationalist Commune of Rojava”, raggruppamento dell’alleanza curda che aveva in carico la salma di Lorenzo Orsetti , in cui si vede la una bara con la foto di Orsetti portata in braccio da milizie curde e salutata con applausi. La salma di Lorenzo attualmente si trova a Erbil, dove si è fermata: le autorità italiane stanno lavorando affinché possa rientrare in Italia al più presto.