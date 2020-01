Nardella: “Nuove caldaie a condensazione gratis per le famiglie”

🔈Firenze, ai margini di una conferenza stampa il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha risposto ad alcune domande sul suo annunciato piano caldaie, che prevede la sostituzione gratuita di “circa 10.000 caldaie con più di 15 anni con le nuove caldaie a condensazione che inquinano molto meno”.

“Ho lanciato un obbiettivo ambizioso, sono consapevole del fatto che ci vogliono soldi, ma ci credo moltissimo. L’inquinamento domestico inquina sei volte di più del traffico – ha sottolineato Nardella – Ma Firenze sarà la prima città in Italia dove sarà possibile sostituire gratuitamente la caldaia”

“Lo Stato restituisce il 65%, ma in diversi anni, spesso in 10 anni – ha spiegato il sindaco – La mia idea, invece, è fare degli accordi con le aziende dell’energia e le banche che potrebbero anticipare soldi. Quindi, le famiglie riceverebbero immediatamente tutto il rimborso della spesa senza dover pagare interessi e a quel punto la sostituzione sarebbe gratuita”.

“Per me la battaglia per l’ambiente è una battaglia fondamentale – ha concluso il sindaco di Firenze Dario Nardella – sarà la mia crociata da sindaco da qui ai prossimi quattro anni e mezzo, voglio che Firenze sia una delle città più pulite e con la migliore qualità dell’aria tra le grandi città italiane, penso che sia doveroso per i nostri cittadini, soprattutto gli anziani ed i bambini”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il sindaco di Firenze Dario Nardella: