Nardella: “Numerose proposte per la gara di riqualificazione del Franchi”. “Scelta prioritaria che Fiorentina giochi fuori dallo stadio Franchi per due campionati”

Firenze, il sindaco Nardella ha reso noto che ci sono state diverse proposte per la gara di riqualificazione dello Stadio, i lavori inizieranno entro la fine dell’anno e la fiorentina dovrà giocare fuori dal Franchi due campionati.

Dario Nardella parlando con i giornalisti al termine della giunta programmatica di oggi ha affermato che “sono arrivate numerose proposte per la gara” di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze e che “questo è un fatto estremamente positivo”. “Possiamo dire che è andata molto bene – ha aggiunto -, oltre le nostre aspettative, non ci aspettavamo così tante proposte, davvero non ce le aspettavamo”.

Il Sindaco ha poi spiegato come “ad aprile mandiamo le lettere di invito a tutti i partecipanti che rientrano nei requisiti. Dopodiché chi vorrà si presenterà per l’affidamento definitivo, e lì ci sarà il soggetto affidatario che individueremo a luglio e a cui daremo l’incarico. Già ad agosto ci sarà una serie di interventi propedeutici sullo stadio, e a dicembre vedremo i primi camion e le prime gru intorno allo stadio Franchi”.

“Dobbiamo cominciare i lavori entro la fine dell’anno – ha ricordato Nardella -. Abbiamo anche messo a punto il tabellino di marcia che ci porterà entro la fine del mandato a finire la progettazione esecutiva, e fare anche la gara di aggiudicazione per i lavori delle aree esterne del grande parco con le strutture collegate”.

“La scelta prioritaria è che la Fiorentina giochi fuori dallo stadio Franchi per due campionati, quindi dalla metà del 2024 alla metà del 2026”. Secondo il sindaco con i lavori di riqualificazione dell’impianto “la scelta prioritaria, salvo cambiamenti di idea all’ultimo momento, è quella di tenere distinto il cantiere con le partite della squadra. Ne ho parlato con Joe Barone proprio domenica scorsa durante la partita con il Lecce, il rapporto è eccellente, abbiamo messo a punto tutto”.

Infine, Nardella ha spiegato che “noi già cominceremo i lavori propedeutici questa estate al Franchi, poi le cose più visibili si cominceranno a vedere a dicembre, con i primi macchinari che arriveranno per fare lavori più importanti. Nei primi sei mesi dell’anno 2024 comunque la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi”.