Nardella sesto nella classifica di gradimento dei sindaci. Giani 14esimo tra i Governatori

Sono usciti questa mattina i sondaggi del Sole 24 Ore sull’indice di gradimento di sindaci e governatori in tutta Italia. Una classifica che si chiama Governance Poll e che mette in fila i principali amministratori di città e regioni. Dario Nardella è sesto, mentre Giani si trova al 14 posto nella classifica dei presidenti di regione.

Dario Nardella è quindi sesto (il primo posto va a Giuseppe Sala, Milano), con un incremento del 3,9% delle preferenze rispetto a quando fu eletto, nel 2019. “Non l’ho mai fatto prima ma oggi vorrei condividere con voi una piccola grande soddisfazione. Stamani, dopo aver letto il sondaggio de Il Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci, non posso nascondervi di aver provato un po’ di emozione. Dopo nove lunghi anni da sindaco, vedere un gradimento così alto ha significato molto per me”.

Prosegue Nardella. “In questi anni abbiamo condiviso vittorie, sconfitte, momenti più o meno difficili, e insieme abbiamo fatto crescere la nostra Firenze – ha aggiunto – È vero, i sondaggi non sono la vera misura del nostro lavoro, ma in quel numero c’è il riflesso di un legame che abbiamo costruito e che porterò sempre dentro di me. Quindi grazie. Grazie di cuore a tutti voi. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. E sono sicuro che ci aspettano grandi cose. Al lavoro, per Firenze”.

Nella classifica, oltre a Nardella, era presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Sapere che prendo il 45% degli elettori, il che significherebbe la vittoria, è una grande soddisfazione”. Giani è 14esimo fra i presidenti delle Regioni italiane in termini di gradimento, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Il sistema elettorale per la Regione, in Toscana, prevede la vittoria al primo turno sopra il 40% dei consensi. “Io leggo non tanto quelle che sono le posizioni in classifica – ha detto -, leggo i fatti. La domanda specifica che Il Sole 24 Ore ha fatto è: ‘Lei si troverebbe a votare oggi la persona che è presidente per fare nuovamente il presidente della Regione?’. Hanno votato sì, secondo quel sondaggio, il 45% degli elettori della regione”.