Pnrr, Nardella: “Soldi per Venezia e non per il Franchi? Chiedete al Governo”

“Chiedete al Governo”. Risponde così il sindaco di Firenze Dario Nardella a chi gli chiede lumi sul perché l’esecutivo abbia sopperito alla mancanza di fondi europeii per il progetto Bosco dello Sport, assegnando al Comune di Venezia 93 milioni di euro.

Alla domanda del moderatore sul perchè il progetto di Venezia sia stato approvato e quello di Firenze no, Nardella ha risposto: “Beh tra colleghi sindaci ci si fa i complimenti – ha detto con riferimento a Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia -, non lo so, forse sono la persona sbagliata cui fare questa domanda, forse andrebbe fatta al governo italiano”.

“La cosa interessante del Pnrr è che è un volano che moltiplica risorse e in questo senso accolgo e rilancio l’appello al governo del presidente Anci Antonio Decaro, visto che sono state previste procedure semplificate, che si estenda questa semplificazione a tutte le altre procedure, altrimenti avremo un sistema strabico”, ha proseguito poi il sindaco al convegno su Pnrr e Comuni promosso alla Nuvola dall’Anci. Nardella ha spiegato che a Firenze si è in linea con il dato ‘nazionale’ dato da Decaro, cioè del 91 per cento dei fondi Pnrr assegnati” in modo da poter completare praticamente quasi tutti i progetti “tranne che quello dello stadio”.