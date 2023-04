Nardella: “Faremo di tutto per giocare al Franchi”. Sull’arrivo dei tifosi del Lech Poznan: “Piantedosi mi ha tranquillizzato”

Firenze, il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo a Toscana Tv, ha parlato del trasloco della Fiorentina durante i lavori allo stadio Artemio Franchi.

“Con la società -ha detto il sindaco Nardella – stiamo lavorando insieme da molte settimane, ci sono stati molti incontri tecnici, scambi di mail, documenti. C’è un lavoro dettagliato, mi sono visto molte volte con Barone, con cui ho un ottimo rapporto. Ho letto le dichiarazioni di Barone e noi faremo di tutto per trovare una soluzione per giocare al Franchi: se non riusciremo a giocare al Franchi cercheremo una soluzione nell’ambito della città”.

Nardella ha anche fatto i “complimenti al presidente Commisso” per la struttura del Viola Park, il nuovo centro sportivo dei viola a Bagno a Ripoli e per il fatto che “la squadra sta andando bene”, affermando che potrebbe essere “un maggio interessante” visto che i viola sono vicini alla finale di Coppa Italia e stanno andando avanti in Conference League.

Per la Conference League intanto domani arriveranno 2mila tifosi a Firenze del Lech Poznan per il ritorno dei quarti di finale: “Ho chiesto al questore di evitare che ci siano aggregazioni di tifosi che poi possono entrare in centro – ha spiegato Nardella -. Quello che occorre evitare è che si ripeta quello che abbiamo visto a Napoli con i tifosi dell’Eintracht Francoforte” che hanno messo a ferro e fuoco la città.

“Mi pare che le misure messe in campo dal questore siano le migliori possibili – ha concluso Nardella -. Anche Piantedosi mi ha tranquillizzato, ma dobbiamo tenere alta l’attenzione”.