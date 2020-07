Nardella annuncia ‘cantieri Tav ripresa dopo estate e via libera Loggia Isozaki’

“Ho avuto la conferma sia dal Ministero che da Rfi” sul fatto che “i cantieri della stazione Foster riprenderanno dopo l’estate. E’ una grande notizia: siamo rimasti fermi troppo tempo, mi sono sempre battuto perché si riprendesse”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite di Rtv38.

“Il progetto è quello originario – ha spiegato – con una rivisitazione, quello di fare la stazione Foster un grande hub di interscambio anche per i pullman turistici perché, a proposito di turismo, uno dei miei obiettivi è quello di non far entrare più in centro e nel resto della città i bus turistici, soprattutto quelli giornalieri”.

La Loggia di Arata Isozaki, l’uscita degli Uffizi progettata dall’architetto giapponese si fara’. “Il dado e’ tratto”, annuncia il sindaco di Firenze dopo un colloquio con il ministro per i Beni e le attivita’ culturali e del Turismo, Dario Franceschini. La loggia, spiega, “credo non sia piu’ un’ipotesi”, la sua realizzazione “e’ ormai una realta’. Con il ministro ci sara’ l’occasione di precisare tempi, modi e anche il finanziamento, ma il dato e’ tratto: la volonta’ politica istituzionale c’e’ tutta. Ringrazio Franceschini, perche’ questa e’ una grandissima notizia che serve proprio a ridare slancio alla citta’, andando anche a intervenire in quei luoghi dove per troppo tempo abbiamo fatto soltanto discussioni”. Del progetto, prosegue, “se ne parla da tantissimo tempo e stavolta nel ministro ho visto grande decisione. Io gli ho assicurato la piena collaborazione”. Con Franceschini, inoltre, “abbiamo parlato del nuovo museo della lingua italiana. Il ministro ha confermato l’intenzione di realizzare quest’opera in occasione delle celebrazioni dantesche e noi abbiamo messo a disposizione l’ex scuola dei Marescialli”.