NaMali in concerto

Sabato 1 agosto alle 21.00, l’evento conclusivo dell’HI-HO Music Festival a Pieve di Compito, un concerto frutto della collaborazione tra ALDES, Barga Jazz e l’HI-HO Music Festival: i NaMali, un nuovo progetto musicale che nasce dall’incontro tra Bamako e Napoli, due città vulcaniche, dove la musica è lingua quotidiana.

La band porta in scena i suoni dell’Africa Occidentale intrecciati con le vibrazioni urbane del Mediterraneo: ritmi tradizionali che incontrano funk, jazz e soul, creando un sound potente ma raffinato, radicato e allo stesso tempo contemporaneo.

In NaMali, musica e danza sono pura esplosione di energia caratterizzate da improvvisazioni virtuose del balafon, del Kamale N’goni e delle percussioni sostenute dai pilastri di Calebasse e Donso N’goni. Il risultato è un concerto che diventa esperienza immersiva, dove è naturale per il pubblico alzarsi, partecipare e lasciarsi portare dal ballo.

Oltre alla dimensione artistica, il progetto porta un messaggio chiaro: la diversità – culturale, musicale, di genere, di provenienza – è linfa creativa e terreno fertile per una convivenza pacifica. NaMali mette sul palco persone, esperienze, storie e radici diverse che scelgono di costruire insieme; la musica e la danza diventano così uno spazio concreto di incontro, scambio e rispetto.

La serata del si aprirà alle 18.00 con una jam session della Enganzibao Dance Orchestra, l’orchestra residente di SPAM!, , house band: Renzo Telloli (sax), Marco Martinelli (batteria), Matteo Moscardini (basso).

Dalle 19.30, per chi lo desidera, cena gourmet con prodotti a km0 presso lo Spazio Food del Festival.

➤➤➤ N.B.: I POSTI SONO LIMITATI

➤ PREVENDITA: https://www.liveticket.it/aldes

I NaMali:

Lamine Balani Traore: Balafon e voce

Sekou Dembele: Kamale N’Goni e voce

Giovanni Maione: Donso N’Goni

Dario Castiello: Percussioni e cori

Giovanni Ceglia: Calebasse

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