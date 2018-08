Musica sotto le stelle con Gino Paoli e Fiorella Mannoia

“Cantiere aperto”, rassegna di eventi che accompagna il monumentale restauro della Rocca Ariostesca. Gino Paoli il 7 agosto e Fiorella Mannoia l’11 agosto.

Martedì 7 agosto Gino Paoli presenterà il suo ultimo progetto live “Paoli canta Paoli” affiancato da una band d’eccezione: Rita Marcotulli al pianoforte, Alfredo Golino alla batteria ed Ares Tavolazzi al basso, già uniti da tempo sotto il nome di Tri(o)Kàla. “Il cielo in una stanza”, “La gatta”, “Una lunga storia d’amore” sono solo alcuni dei titoli del repertorio che sarà possibile ascoltare nel corso del concerto.

Sabato 11 agosto, invece, sarà Fiorella Mannoia ad esibirsi con il suo “Live Estate 2018”. Per il tour estivo l’artista ha deciso di cantare in pochissimi concerti esclusivi, scegliendo solo alcuni tra gli scenari più belli d’Italia, tra cui la Fortezza di Mont’Alfonso. Sul palco la Mannoia porterà tutti i suoi grandi successi, i brani dell’ultimo album “Combattente” e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta ricca di momenti intensi. L’artista sarà accompagnata da Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale.

La rassegna ha l’obiettivo di “raccontare” la realizzazione del polo museale d’avanguardia dedicato a Ludovico Ariosto, che dal 1522 al 1525 governò proprio la Garfagnana per conto del Ducato Estense di Ferrara. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, grazie al visionario progetto di riqualificazione del professor Dezzi Bardeschi, tra i massimi esperti italiani nel settore della conservazione e dell’intervento di recupero del patrimonio costruito. Castelnuovo avvia così un processo di rilancio del centro abitato e dei dintorni che parte dalla valorizzazione della sua storia e del patrimonio tradizionale, diventando punto di riferimento del sistema di risorse culturali dell’intero territorio.

Biglietti, abbonamento e informazioni per il pubblico:

Martedì, 7 agosto 2018 inizio concerto ore 21:15

PAOLI CANTA PAOLI concerto di GINO PAOLI E TRI(O)KàLA

Gino Paoli | Rita Marcotulli | Ares Tavolazzi | Alfredo Golino

Posto unico – costo biglietto 20,00 euro + prevendita

Sabato, 11 agosto 2018 inizio concerto ore 21:15

Fiorella Mannoia – LIVE Estate 2018

Posto unico – Costo biglietto 25,00 euro + prevendita