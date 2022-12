Musei, Nardella: “Schmidt ha fatto fare a Firenze una figuraccia”

Toscana, il sindaco della città di Firenze, Dario Nardella, ha commentato la posizione del direttore degli Uffizi Eike Schmidt,a proposito della questione musei e Natale.

A proposto della posizione di Eike Schmidt sul tenere chiusi i musei a Natale ha parlato anche Dario Nardella.

“Il direttore Eike Schmidt ha fatto fare a Firenze una figuraccia internazionale -dice il primo cittadino dela città- lasciando gli Uffizi chiusi per il ponte di Ognissanti quindi mi sembra un po’ strano che voglia dare lezioni sulle aperture e le chiusure dei musei”.

“Trovo che a Natale nel pomeriggio -prosegue il sindaco della città – le famiglie, così come sono libere di andare per vetrine, di andare a vedere il cinepanettone in una sala, o di andare al ristorante, debbano poter essere libere di godere di un po’ di cultura in un palazzo come Palazzo Vecchio, dove peraltro abbiamo anche esposto un bellissimo presepe rinascimentale”.

In conclusione il sindaco ha poi formulato i suoi auguri “in un momento natalizio che purtroppo viviamo con una guerra in Europa. Spero che si possa trascorrere queste giornate in serenità, sgombri da tante preoccupazioni, tanti pensieri, e soprattutto con le persone a cui si vuole bene, perché questo è ciò che conta”.