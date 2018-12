Musei civici gratis e teatri a 1 euro per under 25 a Firenze

Musei civici gratuiti e teatri del Maggio e Ort a un euro e un invito alla lettura e all’informazione, ovvero un contributo da 50 euro da spendere in libri, giornali e periodici.

E’ l’iniziativa dedicata ai giovani tra 18 e 25 anni annunciata oggi dal sindaco Dario Nardella, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

“Abbiamo deciso – ha spiegato il sindaco Nardella – di fornire nuovi strumenti ai giovani per aiutarli nell’accesso alla conoscenza e alla formazione. Da gennaio 2019 i ragazzi da 18 a 25 anni, europei, potranno accedere ai musei civici gratis il lunedì e a due teatri a un euro: al Maggio musicale tutti i venerdì, e al Verdi durante gli spettacoli dell”Orchestra della Toscana, per un massimo di 50 posti ogni volta”.

Per quanto riguarda l’iniziativa ”invito alla lettura e all”informazione”, consisterà in 50 euro annuali da spendere in libri o giornali o periodici, e sarà destinato sempre ai giovani tra 18 e 25 anni, residenti a Firenze. Le modalità di fruizione sono in fase di definizione. “E’ un dovere delle istituzioni – ha aggiunto Nardella – promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani nella vita culturale della città, per la loro crescita e per il loro futuro”.