Mura di Pisa, nel 2022 oltre 100.000 visitatori

Pisa, dati relativi alle visite alle Mura di Pisa quasi tornati ai livelli precedenti il Covid.

Le Mura di Pisa hanno superato i 100.000 visitatori nel 2022 quando il camminamento in quota ha fatto registrare una netta crescita con risultati che sfiorano i numeri pre-pandemia. Nell’anno gli ingressi, tra residenti e turisti, sono stati 100.440 ed è stato il mese di aprile quello con il più alto numero di visite – 16.264 ingressi – e il 17 aprile il giorno record (con 2.475 biglietti).

Molto bene anche i mesi di settembre e agosto con, rispettivamente, 13.328 e 13.264 accessi. Nel 2018, primo anno di apertura, i visitatori erano stati 90.220, 125.172 nel 2019, mentre nel 2020 e nel 2021 erano stati rispettivamente 17.839 e 36.654. I dati sono stati presentati oggi in Comune. “Dal 25 marzo, giorno in cui si celebra il Capodanno pisano – annuncia Michela Pezzini, responsabile CoopCulture, la cooperativa che gestisce il monumento – le Mura torneranno ad essere aperte tutti i giorni dal lunedì alla domenica, per tutto il periodo primaverile, estivo e autunnale fino alla fine di ottobre”.

Ma anche per il 2023 il gestore propone aperture straordinarie con un fitto calendario di appuntamenti speciali con molte conferme e alcune interessanti novità: Night Experience, Festival Cosplayer, danza, visite naturalistiche e botaniche, visite storiche, yoga, visite in notturna, laboratori per bambini, Galilei e Fibonacci Day. Per l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, “il percorso in quota delle Mura costituisce un punto di vista privilegiato per godere della città, dei suoi monumenti e conoscere la sua cultura e la sua storia”.