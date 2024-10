Multiutility,  Funaro: “sbagliato  chiedere rinvii”

La sindaca di Firenze, Sara Funaro chiede di procedere con decisione nel percorso intrapreso. ’Acqua, percorso intrapreso valorizza centralità del pubblico’

Una risposta a quella parte del Pd che chiede una pausa di riflessione. Ieri l’assessora all’ambiente della Regione Monia Monni aveva cheisto “una proroga tecnica di un altro anno o due” della gara per il servizio idrico del Medio Valdarno, finalizzata a trovare un nuovo partner di minoranza dei soci pubblici in Publiacqua, “per avere il tempo di sviluppare un ragionamento serio. La gara a doppio oggetto oggi la fermerei”. Oggi Funaro torna a chiarire che !l’acqua è un bene pubblico e il percorso intrapreso dall’Autorità idrica Toscana e dai sindaci valorizza la centralità del settore pubblico”.

“ Chiedere continuamente rinvii credo sia sbagliato e fa perdere di vista il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo dati: ovvero la definizione di un piano industriale per realizzare gli investimenti a sostegno della conversione ecologica nei settori dei rifiuti, dell’acqua e del gas, garantendo a cittadini e imprese una migliore qualità di tutti i servizi”. Dichiara Funaro in una nota.

”Le decisioni strategiche e gli indirizzi che riguardano l’acqua, ma anche i rifiuti e il gas, e la gestione dei servizi, essendo di competenza dei sindaci azionisti, comportano uno sforzo importante di responsabilità da parte di tutti noi – aggiunge Funaro -.

Per quanto riguarda il percorso della multiutility è fondamentale secondo noi la presenza di tutti i servizi come, tra l’altro, sottolineato e condiviso nell’incontro di ieri. Spetta ai soci decidere gli indirizzi sulle alleanze strategiche e di partnership nelle principali società partecipate. Ovviamente questi obiettivi sono stati condivisi in modo costruttivo anche nelle opportune sedi politiche”.