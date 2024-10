Caos traffico, Giorgio: “‘disagi inaccettabili, ho sollecitato Publiacqua’ ‘

“Dopo i disagi inaccettabili di ieri in zona Careggi ho sollecitato Publiacqua a velocizzare i lavori su una direttrice così importante” lo ha affermato l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio. che ha assicurato: ‘lavori a Careggi termineranno domani’

A proposito delle grandi difficoltà alla circolazione che si sono registrate ieri nella zona di Careggi per la chiusura di via delle Panche legata a un intervento di Publiacqua per la sostituzione di un tratto di fognatura, oggi l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio ha dichiarato “dopo i disagi inaccettabili di ieri in zona Careggi ho sollecitato Publiacqua a velocizzare i lavori su una direttrice così importante e l’azienda ci ha assicurato che già domani sera l’intervento sarà concluso con un anticipo di 10 giorni rispetto al previsto”

“Allo stesso tempo – ha aggiunto Giorgio- ho convocato un tavolo di confronto per la gestione dei cantieri in strada”.

“Mi sono confrontato con i vertici di Publiacqua chiedendo di accelerare i tempi di esecuzione dei lavori e ci hanno assicurato che sarà concluso stasera in modo da asfaltare domani – ha sottolineato ancora l’assessore Giorgio -. Inoltre ho convocato l’azienda a un tavolo di confronto per la gestione degli interventi su strada che vanno fatti e comunicati meglio per evitare gli inaccettabili disagi alla cittadinanza – di cui ci scusiamo con cittadini, gli utenti e i lavoratori di Careggi e del Meyer – che si sono verificati ieri, che non devono più ripetersi con una diversa gestione dei lavori”.

“Con la Smart city control room a pieno regime – conclude Giorgio- queste problematiche dovrebbero essere drasticamente limitate: con la sindaca convocheremo tutte le aziende a breve per metterla a sistema”.