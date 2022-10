Multe sequenziali, a Firenze Forza Italia chiede moratoria

Firenze, Forza Italia entra nella polemica del multificio, proponendo di istituire una moratoria sulle multe sequenziali

Il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Stella, ha illustrato, durante una conferenza a Palazzo Vecchio, la proposta di mettere una mora sulle multe sequenziali. La moratoria permetterebbe di pagare solo la prima contravvenzione e non quelle successive.

Più precisamente Stella “chiede una moratoria sulle contravvenzioni. Non su tutte, ma su quelle sequenziali, abbiamo casi di 35 multe sulla stessa strada: c’è una giurisprudenza infinita che sottolinea come questi strumenti debbano essere preventivi e non repressivi. Con la moratoria si paga la prima multa, ma non gli importi delle contravvenzioni successive. Ci sono state 80mila multe nel 2021, oltre 400mila nei primi otto mesi del 2022. Con questi numeri Firenze potrebbe arrivare a fine anno ad oltre un milione di multe. I residenti nella Città metropolitana, compresi i nascituri, sono 840mila. È ovvio che questa è una tassa occulta che il Comune ha voluto mettere: il costo delle multe, in alcuni casi, supera l’importo dello stipendio”.

Forza Italia inoltre ha anche presentato una petizione “contro il multificio”. Petizione in linea con quella presentata anche dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Sulla petizione si è espresso Stella dicendo che nel giro di due giorni sono già state raccolte “oltre 2mila firme”.

Alla conferenza stampa tenuta da Forza Italia ha partecipato anche Mario Razzanelli, capogruppo in Comune. Razzanelli ha ribadito che “i vigili urbani devono portare al bilancio del Comune di Firenze decine di milioni all’anno di contravvenzioni”.