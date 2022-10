Energia: Nardella, illuminazione pubblica – 10%

Il comune di Firenze ha varato un piano di risparmio per far fronte al caro bollette.

A margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, il sindaco Dario Nardella si è espresso a proposito. “Abbiamo dato il via libera con due delibere al piano energia per far fronte, almeno nel nostro piccolo, ad una situazione drammatica che riguarda l’Italia e l’Europa. Il primo punto è lo spegnimento di alcuni lampioni dell’illuminazione pubblica nel 10% del territorio fiorentino, dal tramonto fino alle 23.15″.

Nardella ha continuato: “Sarà garantita in ogni caso l’illuminazione sufficiente per la sicurezza pubblica e stradale. Il secondo obiettivo è concentrare tutto il lavoro agile il venerdì, non in modo coercitivo ma facendo scegliere ai dipendenti, attualmente sono coinvolti 1200 dipendenti”.

“Vogliamo estendere questo progetto in modo da chiudere tutti gli uffici che possiamo chiudere il venerdì e quindi avere un risparmio di luce e energia – ha aggiunto -. Il terzo obiettivo è l’apertura di un tavolo tecnico con le associazioni di categoria: ieri abbiamo avuto un incontro con Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna. Il tavolo tecnico è per valutare le modalità di risparmio energetico sul modello sperimentato questa estate con la chiusura dei negozi con l’aria condizionata per evitare dispersione. Valuteremo altre opzioni come lo spegnimento dei cartelloni pubblicitari durante la notte e negli orari dove sono meno necessario”.

Il sindaco ha spiegato che il “quarto obiettivo di lavoro” è “una campagna di informazione che partirà nelle prossime settimane nelle scuole e anche tra le famiglie per promuovere il più possibile quelle piccole regole di buonsenso che servono a migliorare il consumo energetico, a ridurre la bolletta razionalizzando. Facciamo tutto questo per ottenere dei risparmi, abbiamo già calcolato 800mila euro di risparmi sui consumi energetici. Ovviamente andiamo avanti con i progetti di impianti fotovoltaici e portiamo avanti una battaglia in Italia e in Europa per avere risposte che servono immediatamente”.