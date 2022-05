Movida Firenze, Di Giorgi (PD):  bene protocollo, ma in Santo Spirito si deve fare di piu’

By

La deputata Dem: “Da tempo i residenti di Santo Spirito chiedono una cancellata a tutela dell’edificio e delle scalinate: io sono convinta che possa essere una soluzione apprezzabile”

“Il protocollo che è stato sottoscritto l’altro giorno risponde a molte delle criticità della movida che sono state segnalate nel tempo dai residenti soprattutto del centro storico. Bene dunque l’allargamento dell’orario di apertura dei bagni pubblici e la loro gratuità, bene anche l’uso degli Steward e le dissuasioni per evitare che i sagrati del chiese diventino luoghi di bivacco e di degrado.Per Santo Spirito, tuttavia, serve forse qualcosa di più, al fine di preservare una Basilica dallo straordinario valore artistico e religioso” lo dichiara la deputata del Pd Rosa Maria Di Giorgi eletta proprio nel collegio Oltrarno .

“Da tempo i residenti di Santo Spirito chiedono una cancellata a tutela dell’edificio e delle scalinate” dice la deputata. Che aggiunge ” io sono convinta che possa essere una soluzione apprezzabile, ed utile a mediare tra le diverse esigenze”.

“Ovviamente il modo e la forma in cui realizzarla sarà oggetto di studi approfonditi che rispettino sia il valore monumentale della chiesa sia l’equilibrio, anche sociale, con la piazza e la sua fruizione, ma a mio parere è arrivato il momento di pensare seriamente alla sua realizzazione” conclude Di Giorgi sempre in merito alla cancellata per Santo Spirito.