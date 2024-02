Morto travolto da treno, Tirrenica bloccata nel Livornese

Un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato investito da un treno sulla linea Tirrenica vicino alla stazione di Bolgheri (Livorno) questa mattina. La circolazione dei treni è sospesa in attesa che l’autorità giudiziaria concluda gli accertamenti. Attivate corse con bus per i treni Regionali tra Livorno e Grosseto, mentre, come spiegano da Fs, i treni Av, Intercity e Regionali possono subire ritardi. Questi ultimi possono subire anche cancellazioni e limitazioni di percorso.