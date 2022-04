Morto Sioux, il re leone dello Zoo di Pistoia

By

Pistoia, commozione sui social network per la morte di Sioux, il ‘re’ leone del Giardino zoologico, esemplare che ha appassionato migliaia di bambini e adulti.

Sioux aveva 18 anni, un’età ragguardevole per un leone ed è morto per una malattia tumorale. È stato per lustri il protagonista dello zoo di Pistoia, uno dei più visitati di Europa. La sua installazione era una delle tappe più cercate durante le visite, sia quelle domenicali con le famiglie, sia nei momenti didattici con scuole e corsi di formazione sulla biodiversità che lo zoo svolge abitualmente.

A dare notizia della morte del leone è stato lo stesso Giardino zoologico sulla sua pagina Facebook: “Ciao Sioux, ti vogliamo pensare al sole così come qualche mattina fa! Leone francese dal ciuffo con il frisee, resterai nei nostri cuori”.

E sono stati molti i commenti arrivati sulla pagina Facebook ‘Giardino Zoologico di Pistoia’, c’è chi ricorda le ore passate davanti al suo grande recinto aspettando proprio di vederlo uscire e fare capolino, c’è chi gli augura ‘buon ponte’, una formula che si usa quando muore un animale perché la credenza vuole che essi vadano nel loro paradiso attraversando un “ponte d’arcobaleno”. Tanti omaggi a un vero ‘re della foresta’.