Morto Nicola Cariglia, giornalista ed ex vicesindaco Firenze

Nicola Cariglia, giornalista e politico, è morto a Firenze, in seguito a un malore improvviso. La notizia della scomparsa è stata data dalla Fondazione Filippo Turati, di cui era presidente.

Nato a Pistoia l’1 marzo 1943, Cariglia era entrato nel 1970 in Rai dove per vari anni è stato vice direttore della direzione esteri. E’ stato poi direttore della sede di Pescara e della sede Rai per la Toscana. Tra i suoi incarichi politici quello di vicesindaco di Firenze negli

anni ’80, nella giunta guidata da Massimo Bogianckino: era stato eletto nel Psdi, partito di cui il fratello Antonio, scomparso nel 2010, fu segretario dal 1988 al 1992.

Cariglia è stato anche presidente della Società di gestione dell’Aeroporto di Firenze. Dal 2002 era presidente e co-fondatore del Gruppo dei Centouno e direttore di PensaLibero.it. Dal 2009, succedendo al fratello Antonio, era diventato presidente della Fondazione Filippo

Turati: “La sua scomparsa ci lascia di fronte a un vuoto incolmabile” si legge nella nota della Fondazione, il cui cda e dipendenti “partecipano con grande commozione al dolore della famiglia e rinnovano l’impegno a portare avanti con grande determinazione l’opera da lui avviata”. I funerali, rende noto la Fondazione, avranno luogo a Firenze il 23 settembre alle 11,30 alla Basilica di San Miniato a Monte.