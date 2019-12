Morto l’ex partigiano Salvatore Vecchioni

E’ scomparso Salvatore Vecchioni, ex comandante partigiano della II Compagnia del gruppo Casentino, XXIII Brigata Pio Borri. Cordoglio è stato espresso dall’assessore toscano Vincenzo Ceccarelli.

“Con Salvatore Vecchioni – si legge in una nota – scompare uno degli ultimi testimoni della resistenza. Al cordoglio che voglio esprimere ai suoi cari per la loro perdita si aggiunge il lutto civico che ci coinvolge tutti. In un momento particolare della storia del nostro paese e dell’Europa dove si sentono spirare sempre più forte dei venti che alimentano l’intolleranza e la rabbia sociale e che vorrebbero rimuovere la memoria di ciò che è stato.

“L’esempio che la vita di Vecchioni ha rappresentato e continua a rappresentare dovrà essere per noi motivo di un rinnovato impegno per mantenere viva la memoria dei giorni e dei fatti che consentirono di abbattere il nazifascismo e ridare agli italiani la libertà e la democrazia”, conclude la nota.