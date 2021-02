Morto Erriquez: Pelù, gravissima perdita, per me anche umana

‘Per fortuna ha lasciato grande patrimonio canzoni meravigliose’. Il ricordo di Piero Pelù per la scomparsa di Erriquez della Bandabardò

“La perdita di Erriquez della Bandabardò ha un triplice significato: come artista è una gravissima perdita, ma lo è anche come intellettuale, e per me è anche una perdita umana perché io ed Erriquez siamo stati bambini insieme, abbiamo iniziato a fare sogni legati alla musica insieme. Quindi una perdita terribile per la musica e per tutti, per fortuna Erriquez e la Bandabardò ci hanno lasciato un grande patrimonio di canzoni meravigliose”.

Così il cantautore fiorentino Piero Pelù commenta la morte di Enrico Greppi, anima della Bandabardò, scomparso ieri, a margine della presentazione del suo ultimo libro in cui parla anche della sua amicizia con Erriquez.

“Con la Bandabardò ho un rapporto di vera fratellanza – aggiunge Pelù – dai loro esordi, dal famoso concerto all’Arca di Follonica, poi sono venuti in tournée con me, ho partecipato ai loro dischi ai loro concerti. Oggi mi sento orfano e naturalmente faccio i più grandi auguri alla Bandabardò affinché riescano a trovare una nuova formula che permetta alla loro musica di essere sempre rappresentata e suonata dal vivo perché c’è bisogno di quella musica”.