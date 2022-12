Morta la piccola Caterina, la bimba nata dopo l’infarto della madre

Firenze, nel pomeriggio di ieri, 1 dicembre, si è spenta all’ospedale Meyer la piccola Caterina.

La bimba era nata nel luglio 2020 dopo che la madre, all’ottavo mese di gravidanza, era stata colpita da un infarto e di conseguenza era stata poi sottoposta a un cesareo d’urgenza. La piccola Caterina, che aveva a sua volta riportato gravi lesioni, è morta in all’ospedale Meyer di Firenze dove era ricoverata da una settimana a causa della nuova crisi che l’aveva colpita mentre si trovava nella sua abitazione di Alberoro, una frazione del comune aretino di Monte San Savino.

A dare notizia della morte il padre Gabriele, che tanto si è impegnato per la raccolta di finanziamenti per sostenere le cure per la figlia, e la moglie Cristina, 39 anni, rimasta in coma per mesi e che a maggio scorso era potuta tornare a casa per poche ore e abbracciare la bambina, per poi tornare in un istituto di riabilitazione. “Amore mio, ti voglio ricordare così, sei e sarai sempre la mia bimba speciale, ma purtroppo la vita non è stata clemente con te. Però ti giuro che ho fatto e abbiamo fatto tutto il possibile per farti sentire una bimba come tutte le altre. Questo è il giorno piu’ brutto della mia vita”, le parole del padre affidate ai social.

Sul caso è aperta anche un’inchiesta: quattro i medici indagati.