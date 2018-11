Montespertoli: insetti nel riso delle mense scolastiche

Insetti nel riso servito in alcune mense delle scuole di Montespertoli (Firenze) durante il pranzo dello scorso 9 novembre”.

Lo segnalano i consiglieri comunali della lista di opposizione ‘Progetto Montespertoli’ raccogliendo “le segnalazioni di tanti genitori allarmati per l’accaduto”. In merito è stata depositata un’interrogazione al sindaco Giulio Mangani da discutere nel prossimo consiglio comunale.

“Non è tollerabile – scrivono Andrea Migliorini, Niccolò Macallè, Giulia Conti e Aniello Veneri – che possano accadere fatti come quelli denunciati, a maggior ragione viste le tariffe salate cui sono sottoposte le famiglie di Montespertoli per far mangiare i propri figli a scuola”. “Chiederemo al sindaco – concludono i consiglieri – di riferire su quanto successo, su quali siano le cause e quali accorgimenti la giunta intenda prendere affinché episodi del genere non si verifichino di nuovo”