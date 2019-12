Montanari su autonomia Accademia “figura inqualificabile”

“Credo che sia un carnevale permanente: ministri che tolgono l’autonomia dopo averla data insensatamente. L’Accademia non doveva avere l’autonomia, è stato fatto solo per i biglietti del David, ma un museo autonomo deve avere una comunità di ricerca, una struttura, l’Accademia non ha nemmeno una stanza dove posare una borsa. Dovrebbe essere annessa al polo museale della Toscana con i piccoli musei e con i soldi del David aiutare questi musei”. Lo ha detto Tomaso Montanari, storico dell’arte, a margine di un evento a Firenze parlando della riforma dei musei.

Per Montanari all’Accademia l’autonomia “non doveva essere data, e non gli doveva essere tolta in quel modo, ora gli viene ridata. Io non so dire quale atto sia più stupido dell’altro, nel complesso facciamo una figura internazionale inqualificabile. Dobbiamo smettere di tormentare i musei e dargli dei soldi, dei giovani ricercatori che non dipendano dalla politica e magari anche dei direttori con un cervello”.