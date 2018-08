Montaione: denuncia a piede libero per truffa dello specchietto

I Carabinieri della Stazione di Montaione (Fi) hanno denunciato a piede libero per truffa un 31enne pregiudicato.

La vittima del raggiro, un pensionato 70enne, nella tarda mattinata di ieri, si era rivolto ai Carabinieri raccontando che, mentre si trovava alla guida della sua autovettura in via Filicaja di Montaione, era stato avvicinato da un giovane che, sostenendo di aver subito un danno alla carrozzeria del suo veicolo ed in particolare allo specchietto retrovisore, gli aveva chiesto un risarcimento immediato di 80 euro in contanti.

L’anziano, asserendo di avere nella sua disponibilità soltanto 20 euro, si era dimostrato tuttavia propenso a liquidare la rimanente somma previo prelievo presso uno sportello bancomat nel centro cittadino.

Probabilmente per il timore che l’anziano nel frattempo avvisasse le forze dell’ordine o qualcuno di sua conoscenza, il truffatore, accontentandosi delle 20 euro già in suo possesso, aveva dunque deciso di allontanarsi.

Immediate sono state le ricerche messe in atto dai Carabinieri di Montaione che, avvalendosi anche dell’ausilio dell’impianto di videosorveglianza comunale, sono riusciti in poche ore a risalire all’autore del misfatto il quale, avendo già precedenti specifici, non ha fatto altro che aggravare la sua posizione davanti con un’ulteriore denuncia a suo carico.