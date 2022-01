MondoVisioni a PRATO. I documentari di Internazionale

MondoVisioni, continua la rassegna promossa dal Comitato per la Liberazione del 25 aprile a Prato in collaborazione con il cinema Terminale, con un ciclo di docufilm, selezionati dalla rivista Internazionale fra i migliori festival documentaristici e visibili in anteprima regionale a Prato, per i prossimi due lunedì sera.

Ad arricchire il programma di contenuti su diritti umani e storie senza filtri, sabato 22 gennaio alle ore 17.30 il collettivo di giornalismo d’inchiesta sull’Atlante delle Guerre e dei conflitti nel mondo presenta la decima edizione del periodico, con un approfondimento particolare sul tema della violenza di genere e dei diritti civili.

Dalla Turchia al Sud America: storie di conflitti, violenza di genere e attivismo , una panoramica attraverso le rivolte sociali e i movimenti, che hanno rivoluzionato la recente storia politica e civile in contesti di conflitto e di privazione dei diritti.

L’incontro vedrà la partecipazione di due referenti del dossier: Alice Pistolesi , giornalista dell’Atlante delle Guerre e dei conflitti del mondo; e Silvia Carradori, attivista della Marcia Mondiale delle Donne.

Oltre a rappresentare un’occasione di approfondimento e confronto sulle questioni affrontate nelle ultime due proiezioni, le tematiche al centro dell’incontro con l’Atlante delle Guerre riprendono in modo particolare le successive serate, in programma lunedì 24/01 con la pellicola “Dying to divorce” di Chloe Fairweather, ambientata in Turchia; e “Writing with Fire” di Sushmit Gosh e Rintu Thomas, sull’unica testata giornalistica indiana, condotta interamente da donne, “Khabar Lahariya”, che sarà proiettata lunedì 31/01.