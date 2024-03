Mobilità, Legambiente:  a Firenze troppe auto private

A Firenze 550 veicoli ogni 1000 abitanti, più di un’auto ogni due persone. Legambiente promuove invece la rete tranviaria

Un’auto ogni due persone, ben più di una a famiglia dunque: a Firenze, secondo i dati diffusi da Legambiente, si contano 550 veicoli ogni 1000 abitanti. In Toscana si parla addirittura di 719 auto private ogni 1000 abitanti, in continua crescita secondo i tassi di motorizzazione al 2022. La media nazionale è di 666 veicoli ogni 1000 abitanti, molto alta rispetto agli altri paesi europei, il 30% in più rispetto alla media di Francia, Germania e Spagna che implica pesanti conseguenze per l’inquinamento atmosferico.

Legambiente promuove invece la rete tranviaria di Firenze e i lavori per le nuove linee.

E’ quanto emerge dai dati del report “Pendolaria -Speciale aree urbane” . Per quanto riguarda la linea tranviaria di Firenze, il servizio totale, una volta ultimati i lavori, avrà una lunghezza complessiva di 27,3 km per un costo approssimativo di 1 miliardo di euro. I lavori sono stati finanziati con fondi stanziati precedentemente, a tal proposito il report di Legambiente denuncia l’inadeguatezza della legge di Bilancio 2024 per rispondere alla sfida della mobilità del futuro. Per la prima volta dal 2017, non sono previsti fondi né per il trasporto rapido di massa (il cui fondo è stato definanziato) né per la ciclabilità e la mobilità dolce, né per il rifinanziamento del fondo destinato alla copertura del caro materiali per i progetti finanziati e neanche per il fondo di progettazione.

“Il report Pendolaria mostra come Firenze, con la realizzazione in corso della rete tramviaria, sia positivamente in controtendenza rispetto alla staticità nazionale e regionale sulle infrastrutture per la mobilità urbana su ferro, – sottolinea Lorenzo Cecchi, responsabile mobilità sostenibile Legambiente Toscana -. Negli altri capoluoghi toscani mancano investimenti in tal senso, e in alcuni casi si continuano a progettare infrastrutture stradali obsolete e dannose come gli assi viari a Lucca. Ancora troppo alto a Firenze e in gran parte della regione, il dato sul numero di auto in circolazione per abitante”.